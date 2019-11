Nuovo San Siro, Scaroni (Milan): "Partire subito, servono tre anni"

"Il punto fondamentale e' l'urgenza. Vuol dire partire subito perche' ci metteremo 3 anni per realizzarlo". A dirlo e' il presidente del Milan, Paolo Scaroni, parlando della trattativa per la realizzazione del nuovo stadio dei due club milanesi nel corso del suo intervento allo Sport & Business summit.

"Ci muoveremo nell'alveo della legge sugli stadi per trovare un punto di incontro con il Comune di Milano, per rispettare le sue esigenze e il nostro interesse". A dirlo e' il presidente del Milan, Paolo Scaroni, parlando della trattativa per la realizzazione del nuovo stadio dei due club milanesi. Nel corso del suo intervento allo Sport & Business summit, Scaroni ha spiegato: "Noi abbiamo chiesto delle cubature coerenti con lo stadio, ad esempio costruire un albergo. Mi auguro che ci sia comprensione delle nostre esigenze economiche. Il sindaco mi ha sempre detto che l'investimento deve essere sostenibile. Mi auguro che questo avvenga".

Dal Comune di Milano "un po' di entusiasmo in piu' me l'aspettavo, ma arrivera'". A dirlo e' il presidente del Milan, Paolo Scaroni, parlando del progetto del nuovo stadio dei due club milanesi. Nel corso del suo intervento all Sport & Business summit, Scaroni ha risposto cosi' al moderatore che gli chiedeva del "controllo" chiesto dal Consiglio comunale alla giunta sul progetto: "Sono d'accordo, e' chiaro che si parla della rigenerazione di un quartiere e trovo giusto che il Comune deleghi qualcuno che controlli che le cose avvengano. Non sono stupito del fatto che il Comune voglia controllare, forse l'unica osservazione e' che mi aspetterei un po' piu' di entusiasmo, avere il piu' bello stadio del mondo a Milano credo faccia piacere a tutti, trovare gente che sia disponibile a farlo credo che sia una bella cosa"