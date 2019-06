Nuovo sistema tariffario, cosa succede ai vecchi titoli di viaggio circolanti?

Arriva la rivoluzione della tariffa unica integrata dei mezzi pubblici. L’introduzione del un nuovo sistema tariffario a corone prevede innanzitutto l’integrazione tariffaria, ovvero la possibilità di utilizzare con un unico biglietto qualsiasi mezzo pubblico urbano e interurbano: bus, metropolitana, tram, e presto il treno. - con un unico biglietto. Il cambiamento coinvolge, nella sua prima fase attuativa, 213 Comuni e oltre 4 milioni di abitanti tra della Città Metropolitana Milano e della Provincia di Monza e, presto, Lodi e Pavia. Si tratta dunque della fine di una giungla tariffaria che tante difficoltà creava ai cittadini. Ma cosa succede ai titoli di viaggio già in possesso dei cittadini? I titoli di viaggio già in possesso degli utenti continuano ad essere utilizzabili per 90 giorni con le regole precedenti. Dopo tale data per sei mesi possono essere sostituiti o rimborsati. A breve partirà una campagna informativa a cura del Comune di Milano e di ATM. La Città metropolitana invierà, invece, ai Comuni del territorio tutti i materiali utili per informare i propri cittadini. Quali sono le novità introdotte con il nuovo biglietto? Nel nuovo modello ogni Comune sarà è assegnato interamente ed unicamente a una singola corona tariffaria. Sono previste una serie di agevolazioni valide su tutto il territorio del nuovo sistema integrato: gratuità per i ragazzi fino a 14 e a partire dai ragazzi (gratis sotto i 14 anni), uno sconto del 25% per i giovani sotto i 26 anni e per gli anziani sopra i 65. Altre agevolazioni sono legate al reddito per chi ha Si introduce inoltre un abbonamento annuale scontato dell’85% per chi ha un reddito annuale ISEE sotto i 6 mila euro. Ulteriori agevolazioni sono inoltre previste per gli abbonamenti mensili e annuali validi solo nell’ambito urbano di Milano. Ancora, previsti sconti per i titoli con limitazione all'utilizzo (ad esempio, abbonamenti Off Peak, utilizzabili solo nei giorni feriali escluse le ore di punta). Altra novità significativa è la possibilità di timbrare il biglietto (all’interno del periodo di validità) tutte le volte che si vuole, su qualsiasi mezzo ed effettuando quanti spostamenti si vuole, anche in metropolitana, entro il 90 minuti di validità comprese le metropolitane. Con il biglietto a 2 euro sarà possibile viaggiare a Milano e nei 21 Comuni della prima cerchia (Assago, Opera, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Segrate, Vimodrone, Bresso, Bollate, Pero, Settimo Milanese, Novate Milanese, Cusano Milanino, Baranzate, Cormano, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cinisello Balsamo, Rozzano, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni).

“Abbiamo finalmente un sistema tariffario realmente integrato, dopo anni di discussioni e di impegno. – dichiara Siria Trezzi, consigliera delegata ai Trasporti della Città metropolitana – “È stato fatto un grande lavoro, in linea anche con quanto previsto dalla legge regionale, che ha portato a una proposta coraggiosa di un sistema dei trasporti lineare, omogeneo e con criteri chiari di equità, degno di una moderna area metropolitana come quella milanese. Gli stessi Sindaci l’hanno fatta propria. Un sistema che porterà vantaggi ai cittadini, ai lavoratori e ai pendolari tutti. Un sistema che si mette finalmente in rete eliminando l'attuale giungla tariffaria a favore di una tariffazione chiara e definita. Adesso non resta che chiudere presto la parte che riguarda l’integrazione col sistema ferroviario”. “L'agenzia del Trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia è pronta alla nuova sfida che partirà dal prossimo 15 luglio” – commenta il presidente dell’Agenzia Daniele Barbone – “Il 4 aprile ha deliberato infatti con l'unanimità dei presenti il nuovo sistema tariffario integrato che mira a incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei lavoratori, dei pendolari e degli studenti. Il nuovo sistema tariffario è più conveniente tanto più si usano i mezzi pubblici così da innescare un meccanismo virtuoso che avrà impatti positivi sia sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ma anche sull'economia delle singole famiglie grazie alla politica di agevolazioni pensata.”