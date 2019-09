Nuovo stadio, Milan e Inter in commissione: gelo a Palazzo Marino

Consiglio comunale scettico se non apertamente contrario all'idea di abbattere lo stadio di San Siro. E una richiesta generale di maggiore trasparenza si quello che avverrà nell'area circostante. Questa l'aria che si è respirata oggi alla prima commissione consiliare a Palazzo Marino per discutere del nuovo stadio della citta' e dei progetti presentati da Milan e Inter. La maggioranza di centrosinistra e' divisa tra un'anima piu' dialogante, che chiede chiarimenti e piu' informazioni ma sarebbe favorevole ad un nuovo stadio, e una contraria all'abbattimento di San Siro, quella ambientalista, che vorrebbe la ristrutturazione del Meazza.

Il progetto di ristrutturazione di San Siro "presentato dalle squadre e' sconveniente perche' costoso e lungo, prevede la sospensione per 4 anni delle partite - ha osservato Filippo Barberis, capogruppo del Pd in Comune -. Vogliamo capire perche' e' stata presa in considerazione questa ipotesi e non altre di cui si e' parlato in passato meno onerose e con tempi piu' ristretti, non deve esserci il dubbio che questa soluzione e' stata proposta perche' e' funzionale all'abbattimento di San Siro".

Carlo Monguzzi, consigliere Pd e anima storica dell'ambientalismo milanese, e' contro la realizzazione di un nuovo stadio e lavorera' ad una mozione per chiedere che venga ristrutturato San Siro. Scetticismo espresso anche da Natascia Tosoni, Milano progressista: "Vogliamo elementi piu' consistenti perche' il rapporto pubblico privato non sfugga alle regole del gioco, che per noi sono ancora quelle del Pgt". "Io non accompagnero' mai il Consiglio comunale in una decisione affrettata su un tema del genere", ha chiosato Barberis.

Basilio Rizzo si è addirittura rifiutato di partecipare alla riunione dei capigruppo dove Inter e Milan avevano per la prima volta parlato dei progetti dello stadio ai consiglieri. "Non ho partecipato perche' penso che non ci sia trasparenza. Non sono stato eletto per decidere tra due ipotesi di stadio, ma per rispettare l'interesse pubblico. Ancora non ho un documento del masterplan che e' mio diritto avere e in questi due mesi si e' proceduto con una sottile operazione di informazione che era disinformazione".

A centrodestra, Fabrizio De Pasquale, Forza Italia: "Non basta che ce lo dicano le societa', vogliamo una perizia, uno studio terzo che ci dica che e' impossibile avere spazi moderni a San Siro".

Tra i Cinque Stelle e' nata una campagna di urbanistica mediatica, "ma il tema non e' solo quello dello stadio - ha detto Patrizia Bedori - ma anche quello delle aree attorno dove potrebbero essere realizzate funzioni pregiate ad alta redditivita'. Ma di centri commerciali e' piena la citta' e li' in quella zona risulterebbe nefasto per il tessuto sociale del quartiere".