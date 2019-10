Nuovo stadio, Milan e Inter si confrontano con i residenti di San Siro

Milan e Inter si confrontano con i residenti del quartiere San Siro sul progetto del nuovo stadio. L'appuntamento è stato fissato per martedì 8 ottobre nella sede del Municipio 7 in via Anselmo da Baggio 55. Secondo il presidente del Municipio 7, Marco Bestetti, questo primo incontro "sarà l'inizio di un confronto aperto e trasparente con i milanesi per entrare nel merito di tutti gli aspetti più contestati del progetto. Ho sempre sostenuto che i cittadini debbano potersi esprimere su un intervento così impattante che riguarda lo stadio di San Siro, un monumento nazionale di proprietà dei milanesi, e tutta l'area circostante". I rappresentanti dei due club illustreranno le caratteristiche dei due progetti finalisti, quelli di Populous e di Manica-Sportium, rispondendo alle domande dei residenti.