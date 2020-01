Nuovo stadio, Sala: "Accordo con Milan e Inter in poche settimane"

Nuovo stadio e trattative tra Comune di Milan e Inter e Milan. Ieri, intervistato da Radio DeeJay, il sindaco Beppe Sala ha annunciato che l'accordo potrebbe arrivare nel giro di poche settimane: "Sta andando un po' meglio perche' le squadre hanno capito che il tema di salvare San Siro non e' un vezzo e non e' dilatorio rispetto a una decisione, ma che tenere quello spazio in parte anche come vestigia, perche' e' anche un monumento della citta', ma soprattutto dedicarlo a una serie di sport gratuiti, che oggi non trovano spazio in citta', come ad esempio l'arrampicata, puo' non essere male". "La cosa che mi piace - ha aggiunto Sala - e' che sono venuti da me e mi hanno mostrato delle soluzioni per cui l'area potrebbe essere molto verde e molto dedicata allo sport. Se diventa una cittadella dello sport - tenuto conto che io so benissimo che loro per rientrare dell'investimento hanno bisogno di fare anche l'hotel, gli uffici, eccetera - e se e' una cosa che accontenta un po' piu' loro e me, cioe' la citta', si puo' fare. Io non voglio fermare il progresso, pero' ovviamente dev'essere qualcosa nell'interesse di tutti i cittadini".