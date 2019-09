Nuovo stadio, Sala: "Inter e Milan mostrino il progetto"

Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene a margine della presentazione dei Fifa Football Awards 2019 per invitare Inter e Milan a scegliere il progetto sul nuovo impianto e mostrare il progetto definitivo ai cittadini: "Quello che sto chiedendo alle societa' e' di chiarire meglio rispetto al nuovo stadio. Stanno selezionando i progetti, credo che a breve punteranno su uno solo, sara' necessario che lo facciano vedere ai cittadini, se no l'opzione rimane sempre e solo tra un nuovo e teorico stadio e la ristrutturazione di San Siro. Io se dovessi svestirmi dal mio ruolo di sindaco e ragionare da cittadino e tifoso, San Siro ce l'ho nel cuore e se non vedo quale e' l'alternativa diventa difficile. Quindi sto invitando le squadre a una comunicazione molto aperta e trasparente".

"Da un lato - ha aggiunto Sala - le societa' ci hanno dato della documentazione che mira a chiarire il loro progetto per quanto riguarda lo stadio e cio' che succede intorno allo stadio. Quindi di fatto loro non parlano solo dello stadio ma di uno svincolo urbanistico, un po' perche' quest'area puo' meritare un'evoluzione, un po' perche' e' chiaro che il ritorno economico di un investimento sullo stadio non e' semplice e lo puo' diventare un po' di piu' se ci sono altri sviluppi. Noi abbiamo preso atto, quello che chiedono oggi non e' in linea con le nostre regole, ma lasceremo al consiglio comunale la decisione se si possono accettare deroghe rispetto alle nostre regole standard. Il nuovo impianto deve restare di proprieta' del Comune? Non e' la conditio sin equa non. Il problema vero e' che noi abbiamo oggi uno stadio con un valore a libro di alcune decine di milioni. Bisogna trovare una formula con cui banalmente la Corte dei Conti non possa venire a chiedere a che pro ho abbattuto un valore. Sono questioni di natura amministrativa e societaria che credo si possano anche risolvere"