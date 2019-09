Nuovo stadio San Siro, Comazzi (FI): "Sala ci prende in giro"

"Apprendiamo dai giornali che dei quattro progetti esaminati da Milan e Inter per la realizzazione del nuovo stadio ne sono rimasti in lizza solo due: questo senza che le società abbiano dato modo ai consiglieri comunali di visionarli tutti". Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Forza Italia, parla di una vera e propria "presa in giro" in merito alla gestione del dossier San Siro da parte del Comune di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala aveva infatti espresso più volte la volontà di sottoporre i quattro progetti, ora a quanto trapela diventati due, per il nuovo stadio al Consiglio comunale e alla cittadinanza. "Ora - continua Comazzi in una nota - si starebbe pensando di mostrare alla città i due progetti rimasti in gara con una mostra o una 'illustrazione digitale' da realizzare entro il 24 settembre. In termini di apertura alla città e condivisione, questo approccio sa di presa in giro"