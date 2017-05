Obama a Milano: "Agire sui cambiamenti climatici". E sui politici...



"Nelle nostre democrazie la gente ha la tendenza a dare le colpe ai politici quando le cose non funzionano, ma io dico 'tu ti becchi il politico che ti meriti se non rifletti, se non ti impegni'". A dirlo l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sul palco di Seeds and Chips a Milano, rispondendo a una domanda posta dal suo chef- consigliere alla Casa Bianca, Sam Kass, sul significato della leadership.



SICUREZZA ALIMENTARE - Nel caso di "problemi come la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico - ha detto Obama - i politici possono veramente giudare la politica, ma l'energia per il cambiamento verrà dalla gente e da quello che fa tutti i giorni, da imprenditori illuminati". Quando invece alla leadership, il 44esimo presidente Usa ha detto di averne capito il significato "quando sono andato a Chicago e lavoravo con comunità a basso reddito. Lì ho capito che si è un buon leader quando si responsabilizzano altre persone, si dà loro potere".

IL FUTURO - Obama ha detto che si dedicherà alla creazione di un'istituzione "per formare la prossima generazione di leader. Ne ho parlato anche con Matteo Renzi, per creare una rete efficace fra Paesi per sostenere i giovani nel mondo della politica, degli affari, del giornalismo o delle Ong".

MIGRAZIONI - Per l'ex presidente, "la scarsità di risorse alimentari e' uno dei motivi per cui l'immigrazione ha raggiunto numeri record. "Lo stress sul sistema politico europeo potrebbe aumentare, questo potrebbe essere solo l'inizio di quello che potremmo vedere in futuro".

INTERNET - "Io non sarei mai stato eletto senza sfruttare il potere di internet, anche se rispetto a oggi sembra il telegrafo, sembra gia' un'era antica". Lo ha detto l'ex presidente Usa, Barack Obama, che parlando a MILANO ha spiegato che il suo impegno futuro sara' anche quello di "raggiungere i giovani che ricevono le informazioni sul cellulare e hanno a disposizione solo 2 minuti" per leggerle. La sfida, ha detto Obama, e' che "devi essere in grado di creare un messaggio potente, veritiero, che li porti ad agire".