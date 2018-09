Obbligo di fatturazione elettronica: evento per professionisti con Prodig.Biz

Obbligo di fatturazione elettronica: evento per aziende e professionisti con Prodig.Biz

Come si fa una fattura elettronica? Come si invia e come si conserva? Quali strumenti servono e quali costi bisogna affrontare? Per rispondere a queste domande e aiutare imprese e professionisti a prepararsi alla fatturazione elettronica obbligatoria, Prodig.biz - Professionisti Digitali per il tuo Business organizza l’evento gratuito: "La fatturazione elettronica: trasformala in opportunità con noi", lunedì 8 ottobre dalle 17 alle 20 all'Impact Hub di via Aosta 4, Milano. Nell’arco delle tre ore gli esperti di Prodig.biz approfondiranno gli aspetti normativi e tecnici della fatturazione elettronica tra privati, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 per tutti i possessori di partita IVA, e saranno a disposizione per dare risposte e consigli su procedure e strumenti. Il passaggio alla fatturazione elettronica tra privati segue l’obbligo introdotto nel 2014 a livello europeo nell’ambito degli appalti pubblici, con il medesimo obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, evitare errori e andare verso una dematerializzazione degli archivi aziendali.

Durante l’evento saranno affrontati i seguenti temi: ·

Cos’è la fattura elettronica

· Da quando e per chi

· Procedure gestione fattura

· Quali aspetti su cui fare maggiore attenzione

· Scheda carburante

· Intermediari

· Conservazione

· Conclusioni: quali opportunità

L’iniziativa di Prodig.biz è rivolta a imprese di ogni dimensione, professionisti, freelance e sarà l’occasione sia per chiarire ogni dubbio sulla fattura elettronica, sia per cogliere le opportunità di questo nuovo strumento.

“Le sfide sempre più complesse che dobbiamo affrontare ogni giorno nel vasto panorama degli adempimenti fiscali, ma non solo, - afferma Rossana Gismondi - ci hanno portato all’idea di creare Prodig.biz, divisione digitale di clearEGO, Studio Associato multidisciplinare che riunisce professionisti, attivi sul mercato da più di trent’anni, orientati alla consulenza ed al supporto alle aziende.Tra le novità, sulle quali il dibattito è acceso e c’è necessità di fare chiarezza, l’obbligo della fattura elettronica che entrerà in vigore da gennaio 2019. Questo nuovo adempimento rappresenta un cambiamento importante nell’organizzazione delle aziende e dei professionisti: richiede un’analisi ed un intervento sul processo di fatturazione con l’implementazione di nuove soluzioni.Il tema della fattura elettronica ci è sembrato quindi l’occasione giusta per presentare Prodig.biz, un team multidisciplinare di professionisti che da sempre opera con l’obiettivo di affiancare al meglio i clienti nelle proprie decisioni.”

Al termine dell’evento i professionisti di Prodig.biz saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande; a seguire un light buffet di networking. Per partecipare all’incontro è necessaria la registrazione gratuita su Evenbrite.