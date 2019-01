Spazio Oberdan, dal 7 gennaio omaggio a Orson Welles

CINEMA: A MILANO OMAGGIO A ORSON WELLES

Dal 7 gennaio al 3 febbraio 2019 Fondazione Cineteca Italiana propone presso Cinema Spazio Oberdan di Milano una personale in 11 lungometraggi dedicata al genio di Orson Welles, uno dei massimi registi di ogni tempo. Con la sua scrittura filmica barocca e visionaria, sempre al servizio di storie e personaggi ''più grandi della vita'', Welles ha dato un contributo unico all'evoluzione del linguaggio cinematografico, innalzando la settima arte a vette di shakespeariana profondità.

A partire dal suo primo lungometraggio, 'Quarto potere' (film spartiacque dopo il quale la storia del cinema non fu più la stessa), Orson Welles', nonostante le limitazioni produttive impostegli dal sistema hollywoodiano, realizzò una serie di capolavori senza tempo (da 'L'orgoglio degli Amberson', 'La signora di Shanghai', 'Otello' a 'Rapporto confidenziale', 'Il processo', 'L'infernale Quinlan'), opere che ancora oggi non hanno perso nulla della loro eccezionale modernità, potenza e incisività espressiva. Oltre agli 11 titoli firmati da lui, è in programma anche il documentario di Mark Cousins 'Lo sguardo di Orson Welles', appena uscito nelle sale italiane.