Oggi i funerali di Leonardo, morto dopo la caduta dalle scale a scuola

Si svolgeranno oggi alle 14.45 nella chiesa di San Giovanni Battista i funerali del piccolo Leonardo, morto dopo una caduta nella tromba delle scale alla scuola Pirelli di Milano. Il parroco che celebrerà la funzione, don Giuseppe Buraglio, ha detto: "Io non credo che sia stata colpa di qualcuno. Credo che sia stata una fatalità. E' difficile per una maestra o una bidella star dietro a tutti i bambini. Io non credo che siano stati abbandonati, credo che sia stata questione di un attimo. Una triste fatalità, ma credo anche che sulla faccenda faranno luce i magistrati. Staremo accanto alla famiglia - continua - come potremmo e come vorranno. Non c'è un protocollo da seguire in questi casi".

Tramite il proprio avvocato Michele Sarno ha parlato anche una delle due maestre che si trovava nella classe di Leonardo al momento della tragedia: "Sono disperata e ogni volta che entrero' in quella scuola pensero' a lui". La donna da quel giorno non e' più riuscita a tornare in classe. "L'insegnante e' gia' stata sentita, ma come persona informata sui fatti - ha detto il legale - a oggi non abbiamo ricevuto comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati".

Secondo le attuali ricostruzioni, Leonardo si era recato in bagno con altri due compagni di classe accompagnato dalla bidella. Uscito per primo dal bagno, avrebbe preso una sedia con le rotelle per sporgersi sopra di essa sulla balaustra della tromba delle scale. Quindi la tragica caduta e la morte cinque giorni dopo.