Olgettine, processo "Ruby Ter" rinviato a luglio. Karima pronta a parlare

Si e' aperto ed e' stato subito rinviato al 3 luglio il processo 'Ruby ter' a carico di Karima El Mahroug e altre 22 persone, tra cui il suo ex legale Luca Giuliante, la senatrice di Forza Italia Maria Rosaria Rossi, il giornalista Carlo Rossella e alcune 'olgettine' ospiti alle cene di Arcore. I giudici della decima sezione penale di Milano hanno disposto un lungo rinvio giustificandolo col carico di lavoro particolarmente oneroso che grava sul collegio, impegnato anche a scrivere le motivazioni alla sentenza di condanna a Roberto Formigoni nell'ambito del processo Maugeri.

IN ATTESA DI SVILUPPI SULLA POSIZIONE DI BERLUSCONI - Scopo del rinvio potrebbe pero' essere anche la volonta' di attendere gli 'sviluppi' dell'udienza preliminare a carico di Silvio Berlusconi, la cui posizione era stata stralciata per ragioni di salute. La decisione sul suo rinvio a giudizio dovrebbe arrivare il 28 gennaio. Oggi erano presenti in aula, oltre a due delle imputate, Lisa Barizonte e Raissa Skorkina, anche Ambra Battilana e Chiara Danese, le ragazze gia' parti civili nel processo 'Ruby bis' e che sono indicate come 'parti offese' in questo procedimento ("la loro vita - dicono i difensori - e' stata rovinata oltre ogni immaginazione").

"KARIMA RENDERA' INTERROGATORIO" - Il legale di Ruby, l'avvocato Paola Boccardi, ha annunciato ai cronisti che probabilmente Karima "rendera' interrogatorio". "E' a Genova - ha spiegato il difensore della giovane marocchina - prosegue con la sua vita insieme al suo compagno. Non lavora, ma si occupa della sua bambina ed e' molto stanca". Secondo l'accusa, gli imputati sarebbero stati corrotti con 10 milioni di euro dall'ex premier per testimoniare il falso e rendere dichiarazioni reticenti durante i processi Ruby (concluso con l'assoluzione di Berlusconi) e Ruby bis.