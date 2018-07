Olimpiadi 2026 a Milano: Guaineri e Rossi, progetto al Coni

Olimpiadi 2026 a Milano: Guaineri e Rossi, candidatura presentata al Coni

Oggi pomeriggio presso la sede del Coni a Roma Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualita'della vita del Comune di Milano, e Antonio Rossi, Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi di RegioneLombardia, hanno presentato la candidatura di Milano a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

Alla luce dei 13 punti indicati dal Coni, la delegazione milanese ha illustrato i vari aspetti della candidatura, da quelli piu' semplici a quelli piu' complessi, sottolineando quanto solida sia la proposta di Milano che rispetta la 'new norm' dell'Agenda Olimpica CIO 2020.

Come deliberato dalla Giunta di Palazzo Marino, e' stata confermata la decisione di promuovere e sostenere la candidatura del capoluogo lombardo anche nel caso in cui la valutazione del Coni concludesse sull'opportunita' per l'Italia di essere rappresentata attraverso una candidatura condivisa con altre realta' territoriali, con Milano quale capofila. La delibera approdera' in Commissione consiliare Sport mercoledi' pomeriggio e subito dopo sara' trasmessa all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale.

"Ospitare questo evento di grande prestigio e rilevanza mondiale - dichiara l'assessore comunale Roberta Guaineri - posizionera' Milano come location naturale per eventi sportivi internazionali negli anni precedenti e successivi al 2026, contribuendo a produrre una serie di effetti positivi anche sotto il profilosociale, come avvicinare i giovani alla pratica sportiva, promuovere programmi educativi e di inclusione sociale legati allo sport, migliorare ulteriormente qualita' e frequenza dei servizi pubblici, favorire l'attrazione di investimenti esteri, incrementare l'occupazione in tutti i settori coinvolti nella produzione di beni e servizi legati all'evento. La legacy dei Giochi contribuira' inoltre al processo di trasformazione positiva di Milano e del territorio lombardo grazie allo sviluppo delle attivita' sportive a tutti i livelli, attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, l'elaborazione di un programma sostenibile che includera' tutti gli 88 quartieri della citta', in coerenza con il nuovo progetto di PGT 2030, e la riqualificazione energetica di strutture gia' esistenti".

"Ho la certezza che il dossier presentato da Milano abbia una caratura internazionale e interpreti nel migliore dei modi lo spirito che deve caratterizzare un evento come le Olimpiadi -. Cosi' il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi. "Regione e Comune di Milano hanno confermato unita' d'intenti e assoluta compattezza fin dall'inizio di questa avventura. Uno spirito di squadra che ha contraddistinto anche l'appuntamento odierno a Roma. La collega Guaineri ha esposto in maniera precisa e puntuale i tredici punti che qualificano il nostro progetto. Una proposta che, grazie al supporto di Regione Lombardia, va oltre l'evento, prevedendo interventi che garantiranno, non solo in chiave sportiva, il miglioramentodelle nostre infrastrutture, sia in montagna sia in citta'". "Milano e la Valtellina - ha concluso Rossi - formano un connubio perfetto: la citta' italiana piu' internazionale del Paese al fianco di un paesaggio di montagna unico e inimitabile".