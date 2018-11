Olimpiadi 2026 a Milano, Salvini: "Soldi dal Governo? Vale la pena"

Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, il Governo è disponibile a stanziare risorse. Ad assicurarlo, in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal vicepremier M5S Luigi Di Maio, è l'altro vicepremier Matteo Salvini, in una intervista a Leggo. Il leader della Lega ha affermato: "Mi piacerebbe tantissimo che si facessero le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia, con la candidatura di Milano e Cortina. E se i privati da soli non riuscissero a raccogliere i fondi necessari, allora vale la pena fare uno sforzo". Tutto passa naturalmente dal pronunciamento del Cio. Per quanto riguarda le risorse, parte giungerebbero proprio dal Comitato Olimpico, parte, come dichiarato dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana , si reperirebbero con fondi privati duplicando il modello Expo. Sul resto potrebbe intervenire lo Stato: "Se poi serve una mano la daremo, anche perché le Olimpiadi ti portano un tale ritorno di immagine, di positività che vale la pena fare uno sforzo. Ho visto il progetto e tra l’altro è uno di quelli a minor impatto economico della storia, anche perchè moltissime infrastrutture già ci sono. Quindi per i fondi: c’è già il 95%? Il 5% lo mettiamo noi".

Calgary fuori dai giochi: al referendum vince il no

Nel frattempo, tramonta definitivamente la candidatura di Calgary: il referendum ha visto la vittoria del con il 56,4% dei votanti. L'esito è stato reso noto nella notte. In pista contro Milano-Cortina resta la sola Stoccolma.