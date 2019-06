Olimpiadi 2026, l'appello a politici e vip di Mattia Mor

Un progetto che si presenta come trasversale, senza alcun riferimento partitico: è la petizione lanciata dal deputato Pd Mattia Mor a sostegno della candidatura olimpica di Milano attraverso il suo comitato civico no profit "Hosceltomilano/hosceltolitalia". Un appello rivolto a volti noti e nomi politici "per raccogliere quante più firme possibili per spingere la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, in vista della decisione del Comitato Olimpico del 24 giugno. Il nostro obiettivo - spiega Mor - è far avere al CIO un grande sostegno attivo della cittadinanza, per dimostrare come la nostra città e il nostro Paese siano pronti ad ospitare un evento così grandioso, che avrebbero un impatto positivo enorme". L'appello può essere firmato e condiviso a QUESTO LINK

Tra i primi a firmare, spiega lo stesso Mor su facebook: "Da Demetrio Albertini a Fiona May, da Settimio Benedusi a Roberto Burioni, Medico, da Federico Clapis a Omar Pedrini fino a una serie di politici trasversali ai principali partiti, come Matteo Renzi, Carlo Calenda, Maria Elena Boschi, Giuliano Pisapia, GianMarco Senna , Vittorio Sgarbi, Giusy Versace, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Cattaneo, Alessandro Fusacchia, Paola Frassinetti e moltissimi altri"