Olimpiadi 2026: 'Che bella Milano che sei stasera (non ti ho mai visto così)!'

di Simone Dattoli

È arrivata, finalmente! Dopo anni di lavoro (a volte silenzioso a volte più rumoroso) la delusione per il vergognoso scippo perpetrato a Milano con Ema da parte degli occulti euroburocrati ha finalmente trovato soddisfazione, e lo ha fatto nel modo e nell’ambito più bello, quello dello Sport e dei Grandi Eventi.

L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano (e Cortina) è il finale perfetto di un film che ha visto lo svolgimento di una trama avvincente con protagonisti di grande carattere: Giancarlo Giorgetti, Beppe Sala, Giovanni Malagò e Attilio Fontana i principali interpreti di un sogno che si è avverato in una torrida serata milanese di mezza estate. Condottieri di una grande squadra che ha saputo convincere il mondo intero grazie ad un progetto solido frutto di un lavoro condiviso e puntiglioso, nel perfetto stile che si riconosce al capoluogo lombardo.

Governo, Coni, Regione Lombardia e Comune tutti insieme per un obiettivo, come non si era mai visto. Roberta Guaineri, Antonio Rossi e Diana Bianchedi bravissimi a guidare la macchina organizzativa della candidatura nei mesi del lavoro quotidiano e delle paure sul risultato.

Oggi tutti bravi e tutti amici, nella gioia e consapevolezza di un grande risultato raggiunto che porterà nei prossimi anni crescita ed infrastrutture (non solo a Milano ma anche e soprattutto in Valtellina). Sette anni, tanto è il tempo che ci separa dalla cerimonia inaugurale (a San Siro?), sono un tempo lunghissimo per lo scenario politico, ma sicuramente da oggi e per sempre tutti i protagonisti di questo film hanno nel loro palmares un premio importante di cui gli siamo grati!