Olimpiadi 2026, Cio: "Milano-Cortina soddisfa tutti i criteri"

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, pubblicato il report della commissione di valutazione Cio. Vi si legge: "Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri".

L'Italia prevede Giochi a basso costo pienamente in linea con l'Agenda 2020 e le New Norm, cosi' come una visione innovativa delle Olimpiadi che combina le attrazioni urbane della metropoli di Milano con il fascino delle pittoresche regioni montane alpine del Nord Italia", scrive ancora la Commissione di valutazione a seguito della visita del 2-6 aprile scorsi. Con il proposito "di usare il 93% delle sedi di competizione gia' esistenti o temporanee", sottolinea il Cio, la candidatura "abbraccia pienamente lo spirito e la filosofia dell'Agenda 2020".

Criticità su Stoccolma

Meno lusinghiero il giudizio della Commissione sulla candidatura di Stoccolma-Are: "Mentre sono state fornite lettere di intenti, sono ancora da presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture: il villaggio olimpico di Stoccolma, l'ovale per il pattinaggio di velocita' e le sedi del biathlon e dello sci di fondo