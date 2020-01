Olimpiadi 2026: clima positivo, entro marzo gli strumenti per operatività

La 'legge olimpica' muove i primi passi. Si è infatti svolta oggi a Roma una riunione presieduta dal ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, alla quale hanno preso parte i componenti del Comitato di Indirizzo di Milano Cortina 2026. Erano presenti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il vice sindaco di Cortina, Luigi Alverà, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il dirigente della Regione Veneto, Maurizio Gasparin, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Il Ministro ha illustrato una prima versione della 'Legge Olimpica', i cui contenuti sono stati condivisi con i partecipanti alla riunione, che verrà limata nelle prossime ore. "Sono contento del clima di collaborazione e condivisione dimostrato da tutti. L’obiettivo – osserva il Ministro Spadafora – è sottoporla al Consiglio dei Ministri al più presto, in modo da sviluppare i seguiti necessari in armonia con i prossimi appuntamenti del Comitato Olimpico Internazionale previsti nel mese di marzo. Nel frattempo anche la Fondazione entrerà nella piena operatività".

“Un impegno comune e condiviso per arrivare entro marzo a raggiungere gli obiettivi della Legge olimpica e dell’operatività della Fondazione e dell’Agenzia”, questo il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla riunione relativa alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina svoltasi oggi a Roma. “Un confronto positivo e utile - commenta il presidente Fontana - per proseguire il percorso che ci porterà dritti verso la vera e propria fase organizzativa dei Giochi Olimpici”. “In un clima di concreta collaborazione - conclude il governatore - ci siamo confrontati sui contenuti e sulle azioni da perseguire con l’obiettivo comune di essere pronti e preparati ad affrontare questa grande e affascinante sfida”.