Olimpiadi 2026: Conte lunedi' a Losanna per sostenere Milano-Cortina

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sara' a Losanna lunedi' in occasione della votazione del Cio per l'assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026 per i quali sono in lizza Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. La notizia è di fonte Cio.