Olimpiadi 2026, Fontana (Regione): "Da Governo scarso interesse"

Sulle Olimpiadi invernali del 2026 da parte del governo "c'e' scarso interesse come un po' su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi piu' formali che sostanziali". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a una domanda a margine dell'incontro 'Infrastrutture e Olimpiadi' in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Sul fronte delle infrastrutture - ha sottolineato il presidente - abbiamo mandato una lettera all'ex ministro Toninelli prima dell'estate in cui indicavamo le opere assolutamente necessarie, in modo da avere una risposta. La risposta non e' arrivata. A breve chiederemo un nuovo incontro con il nuovo ministro per capire cosa intenda fare il governo". Nel corso della tavola rotonda Fontana ha ribadito che "mai come in questo periodo c'e' l'opportunita' di salire sul treno del progresso e migliorare il futuro del nostro Paese, da nord a sud. La politica in Italia - ha concluso - guarda sempre al dito e non alla luna, o al massimo, alla prossima elezione. Occorre invertire questa tendenza, avere un obiettivo preciso e perseguirlo, anche facendo scelte impopolari. E' il momento della responsabilita'"

"Per il successo delle Olimpiadi e'fondamentale il completamento delle opere infrastrutturali necessarie, sia stradali sia ferroviarie", ha sottolineato nelsuo intervento al convegno Claudia Maria Terzi, assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita'sostenibile. "Sara' l'occasione per realizzare le opere di cui il territorio ha bisogno e che rimarranno nel futuro per soddisfareanche le necessita' di mobilita' dei lombardi. Ci sono, per esempio, quelle sulla linea ferroviaria fino a Sondrio e a Tirano o quelle programmate per la statale 36".

BISOGNA TAGLIARE I TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - "Il presidente ha inviato un elenco di opere essenziali al Governo -ha ricordato l'assessore Terzi -, una buona parte delle qualigia' finanziate o cofinanziate, ma sino a oggi non abbiamo avutoalcuna risposta ne' una convocazione per discutere un tema cosi'cruciale. Dobbiamo sapere su quali delle opere indicate possiamo puntare. Tutto quello che e' stato pensato, comunque, avra'ricadute positive dopo i Giochi sul territorio, lo fara' cresceree assicurera' sviluppo. Le Olimpiadi sono l'occasione per dareun'accelerata attesa da tempo. Oltre ai finanziamenti bisognalavorare sui tempi. Quelli normali degli appalti in Italia nonsono compatibili con la realizzazione delle opere che servonoper le Olimpiadi. Noi vogliamo essere pronti per fine 2025. Serve, pero', un intervento legislativo che ci permetta disuperare le lungaggini burocratiche attuali"

ROSSI: SERVE UN VERO E PROPRIO 'PIANO MARSHALL' - Nel suo intervento, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, ha sottolineato alcuni dei benefici attesi dall'organizzazione dei Giochi Invernali del 2026.

"Bisogna mettere a punto un vero e proprio piano Marshall" ha detto Rossi. "Ne ho gia' parlato con gli assessori Terzi,Cambiaghi, Bolognini, Sertori, Magoni e sono d'accordo. Serve un'azione comune - ha proseguito il sottosegretario - per poter parlare di sport e investire nello sport, questo vuol dire ancheinvestire nella scuola, nelle strutture scolastiche e,naturalmente, nelle infrastrutture. Significa, inoltre, intervenire su progetti gia' in fase di realizzazione, potenziandoli con maggiori risorse".

FONDAZIONE E LEGGE OLIMPICA: PRONTI A PARTIRE - "Le Olimpiadi -ha aggiunto Rossi - sono una grandissima opportunita' per pensare anche alle infrastrutture, sia ai collegamenti tra Milano e la Valtellina sia tra gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio e Lecco e Como. Lavori che porteranno beneficio a tutta la regione anche in termini di turismo sportivo e culturale. Abbiamo solo 5 anni e mezzo di tempo per realizzarle". "Oggi, a Verona - haconcluso - si riunisce il Comitato di indirizzo per Milano-Cortina 2026, per decidere sullo statuto per laFondazione. Vi sara' un'importante opportunita' di parlare con il Ministro Spadafora della Legge Olimpica: e' molto importante nonsolo perche' ce la richiede il Cio, ma anche e soprattutto persnellire l'iter burocratico che ci permettera' di finire per tempo tutte le opere infrastrutturali da realizzare"