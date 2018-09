Olimpiadi 2026, Fontana: "Torino? Se ce la fa da sola... viva Torino"

"Se segue le sue indicazioni, con i costi integrali a carico di Torino, se ce la fa per conto suo, viva Torino. Milano era la soluzione migliore, il tridente andava bene, le due punte anche: noi siamo favorevoli al fatto che l'Italia non perda un'occasione cosi' importante". Così il governatore lombardo Attilio Fontana replica al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha rilasciato dichiarazioni a favore di un rilancio di Torino come candidata unica olimpica in vista della sessione invernale del 2026.

Malagò tiene accese le speranze per una candidatura a tre

"Torino? Io fino all'ultimo sto pensando, sto sperando che per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 si riesca a fare un discorso tutti insieme perche' secondo me diventeremmo invincibili". Questo il pensiero del presidente del Coni Giovanni Malago' intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissione "Non e' un paese per giovani". "C'e' un'alternativa, lo abbiamo detto. Prima di rinunciare alla candidatura italiana ci sarebbe un'ipotesi robusta, seria, autorevole (il binomio Milano-Cortina, ndr), ma io ho ancora qualche speranza di ricompattare il gruppo - ha precisato il numero uno dello sport italiano