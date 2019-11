Olimpiadi 2026: Fontana, ministri in Regione? Li avrei ricevuti

"Non lo sapevo. Mi e' stato riferito e mi dispiace, avrei ricevuto volentieri i due ministri ma sono scelte loro". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al vertice sulle Olimpiadi tra Pd-M5s che c'e' stato questa mattina al Pirellone e a cui hanno partecipato i gruppi lombardi dei due partiti con i ministri Paola De Micheli (Infrastrutture) e Vincenzo Spadafora (Sport).

"Un Governo dovrebbe fare il suo lavoro per tutti, non soltanto per la propria parte politica, ma qualcuno sembra averlo dimenticato", ha dichiarato sulla questione Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone e vice presidente della Commissione Infrastrutture. Secondo Monti fare un incontro presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia senza incontrare il Governatore Fontana è una vera e propria "gaffe, senza se e senza ma" da parte dei due ministri del Governo Conte. "Come è possibile - chiede Monti - che due rappresentanti dell'Esecutivo vengano in visita presso la sede del Consiglio regionale lombardo e incontrino soltanto i gruppi di minoranza? Hanno parlato di Olimpiadi e infrastrutture soltanto con chi non governa la Regione Lombardia. A che pro? Si tratta dell'atteggiamento degli stessi che, ogni santo giorno e con una certa arroganza, hanno pure l'ardire di spiegarci come ci si dovrebbe comportare a livello istituzionale. Si spera si tratti soltanto di uno scivolone ma francamente mi permetto di nutrire più di un dubbio", ha concluso Monti.