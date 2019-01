Olimpiadi 2026, Gelmini: "Sovranismo fa allontanare la candidatura di Milano"

Olimpiadi 2026, Gelmini: "Sovranismo mette a rischio candidatura Milano"

Simbolica cerimonia per il passaggio della bandiera per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, di fronte ad oltre 24mila spettatori, durante il mondiale di Biathlon. Protagonisti ieri sul palco di Anterselva allestito nella 'Sudtirol Arena Alto Adige' l'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi; quello del Veneto, Cristiano Corazzari; il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Giampietro Ghedina e i 'padroni di casa', Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, Elmar Pichler Rolle, responsabile della candidatura di Milano-Cortina della provincia Autonoma di Bolzano e Lorenz Leitegeb, presidente della Coppa del mondo 2019 e Mondiali 2020 Anterselva. "Ad Anterselva si respira gia' un clima olimpico - ha detto Martina Cambiaghi - grazie anche ad un pubblico meraviglioso che ha assistito ad una giornata di grande sport e che ha sempre incitato gli atleti senza fare distinzione. E' stata una grande emozione sventolare la bandiera per la Candidatura ai Giochi Olimpici". Infine i complimenti agli organizzatori perche' "l'evento - ha concluso Cambiaghi - ha mostrato al mondo le nostre capacita'. Non vedo dunque l'ora di festeggiare, il prossimo anno, i 50 anni di biathlon ad Anterselva con il Mondiale 2020".

Ma l'assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina è ancora tutta da conquistare. Lo ricorda con un tweet Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in merito alla polemica con l'Olanda sul fronte dell'accoglienza migranti: "L'idea ottusa di creare un nemico al giorno - Francia, Germania e ora anche l'Olanda - per dimostrare che il sovranismo italico ha gli attributi, porta gia' i suoi primi risultati: la candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026 si allontana".