Olimpiadi 2026: Giorgetti canta gli Abba in attesa del voto



Piccolo fuori programma in attesa dell'esito della votazione da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha improvvisato una sorta di karaoke nei saloni dello SwissTech di Losanna. Losanna ha intonato "The winner takes it all" del Gruppo svedese degli Abba.



"Come al conclave, si aspetta il fumo che viene fuori", ha detto scherzando il Sottosegretario che poi ha fatto una seconda prova assieme al governatore veneto Luca Zaia.