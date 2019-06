Olimpiadi 2026, il giorno decisivo: Milano-Cortina spera

Ore decisive per l'assegnazione della sede delle Olimpiadi invernali del 2026 alle quali è candidata Milano-Cortina. Per sostenerla, da sabato e' a Losanna il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che guida la delegazione di cui fanno parte anche l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi.

In attesa della decisione finale del Comitato Olimpico Internazionale, prevista intorno alle 18, oggi diversi assessori della Giunta regionale saranno presenti domani dalle ore 15 in piazza Gae Aulenti a Milano per condividere l'attesa insieme a giornalisti, operatori tv, fotografi e cittadini. Hanno gia' dato la loro adesione il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, Martina Cambiaghi (Sport), Riccardo De Corato (Sicurezza), Giulio Gallera (Welfare), Lara Magoni, campionessa ed ex Nazionale di sci (Turismo), Melania Rizzoli (Istruzione) ma e' sicuro che nelle prossime ore il numero degli assessori che parteciperanno all'evento aumentera'. La redazione di 'Lombardia Notizie', agenzia di stampa della Regione Lombardia, seguira' in tempo reale, anche attraverso i propri profili social (Facebook, Instagram, Twitter), i fatti della giornata fornendo aggiornamenti costanti da Losanna e da Milano. Un maxischermo sara' allestito anche in piazza Garibaldi a Sondrio, dove cittadini, giornalisti e operatori dei media, seguiranno insieme all'assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori le ore che precederanno l'esito finale. La Valtellina e' infatti uno dei pilastri della candidatura di #MilanoCortina2026. Analoga iniziativa anche a Cortina d'Ampezzo, la 'perla delle Dolomiti', in Veneto.

Votazioni dalle 16

La votazione, segreta e a porte chiuse, e' prevista dalle ore 16 alle 16,30 e alle ore 18 il presidente del Cio, Thomas Bach estrarra' il foglietto con indicata la localita' vincitrice. E' la Svezia, con Stoccolma-Are, l'avversaria dell'Italia. I membri Cio chiamati al voto saranno 82 e non piu' 83 (assente l'ex campionessa di hockey canadese Hayley Wickenheiser), ma il quorum resta 42 "Pierre de Coubertin ha fondato il Comitato Olimpico Internazionale e ha ridato vita ai Giochi olimpici - ha detto Bach durante l'inaugurazione della sede del comitato olimpico internazionale di Losanna in occasione della 134esima sessione del Cio -. Ai miei cari amici e colleghi, ai membri del Cio, ai 206 Comitati olimpici nazionali, alle federazioni sportive internazionali, alla famiglia olimpica oggi dico: benvenuti a casa". Il nuovo quartier generale del Cio che sorge nei pressi del Castello di Vidy e' costato 145 milioni di franchi (130 milioni di euro).

Fontana: "Fatto tutto il possibile, il Paese è con noi"

"Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Losanna, alla vigilia del voto che decretera' chi organizzera' le Olimpiadi invernali 2026. "Dal momento in cui il Governo ha dato la sua disponibilita' e il pieno sostegno alla nostra candidatura - ha aggiunto il governatore Fontana, facendo riferimento ai costanti contatti con il vicepremier Matteo Salvini e all'arrivo oggi a Losanna del premier Giuseppe Conte - si e' capito che tutto il Paese e' con noi. Un elemento importante in vista di domani. Una vicinanza confermata anche dai sondaggi effettuati tra i nostri connazionali: piu' dell'80% degli italiani vuole le Olimpiadi. Incrociamo le dita e, con il solito moderato ottimismo, attendiamo il verdetto finale".

Il videomessaggio di Mattarella

Con un video-messaggio della durata di due minuti nel corso del quale esprime e ribadisce il "pieno sostegno" dell'Italia alla candidatura olimpica di Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolgera' direttamente al presidente dello sport mondiale Thomas Bach e a tutti i membri del CIO che successivamente saranno chiamati a votare. Il video e' stato fatto pervenire alla delegazione italiana e oggi pomeriggio alle ore 14,45 verra' proiettato nell'auditorium dello SwissTech di Losanna.

Malagò: "Ho detto a Salvini di avere fiducia"

"Ho sentito il premier Conte che parlera' domani (oggi, ndr) pomeriggio e ho sentito anche Salvini che mi ha chiesto come andava e gli ho risposto di avere fiducia. Non ho parlato con Di Maio ma con il sottosegretario Simone Valente". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', al suo arrivo allo SwissTech Convention Center di Losanna ieri.

Giorgetti: "Se non sbagliamo, vinciamo"

"Se non sbagliamo vinciamo. Tutto quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Il nostro dossier e' talmente migliore che devono attaccare in punti dove non c'e' nulla". Lo ha detto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti dallo SwissTech Centre di Losanna.