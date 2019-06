Olimpiadi 2026, Malagò: carichi speranze e ottimismo per grande sfida

"Partiamo per Losanna carichi di speranze, positivita' e ottimismo per questa grande sfida e partita olimpica". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', oggi dal Salone d'Onore del Foro Italico in merito alla candidatura italiana di Milano-Cortina per i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Il numero uno dello sport italiano, da domani a Losanna dove lunedi' 24 (giorno peraltro della ricorrenza dell'onomastico di Malago') i membri del Comitato Olimpico Internazionale voteranno per scegliere fra la proposta italiana e quella svedese (Stoccolma-Aare), e' intervenuto alla presentazione del 'Premio Internazionale Fair-Play Menarini' legato alla sensibilizzazione verso i grandi valori dello sport. Il 4 luglio a Castiglion Fiorentino nel corso della cerimonia ufficiale saranno premiati i protagonisti campioni, personaggi ed istituzioni che si sono eticamente distinti. Nel 2019 riceveranno il premio, tra gli altri, Andrea Giani, Antonello Riva e Zico, il presidente della Lega B Mauro Balata, la campionessa Derartu Tulu, prima donna africana di colore a vincere una medaglia olimpica, e il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, vittima di un recente quanto terribile fatto di cronaca che l'ha reso disabile ma non per questo l'ha fermato come nuotatore.