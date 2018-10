Olimpiadi 2026, Palasport da 15mila posti nel quartiere Santa Giulia

Olimpiadi, Palasport da 15mila posti a Santa Giulia

E ora ci sarà l'accelerata per il nuovo Palasport a Santa Giulia: con l'ingresso ufficiale della candidatura di Milano e Cortina nella short list delle location per ospitare le Olimpiadi invernali 2026, il progetto potrebbe essere concretizzato con due anni di anticipo, ovvero tra il 2023 ed il 2024. Ma l'opera, un nuovo impianto polifunzionale da 15-18mila posti per sport e concerti andrà avanti anche a prescindere dalla scelta del Comitato olimpico. Il nome in codice del progetto, affidato a Risanamento e LendLease, è attualmente "PalaItalia". Alla fine del 2019 è attesa la variante urbanistica comunale per il quartiere di Santa Giulia, un passaggio tecnico fondamentale per poter avviare nel 2020 il cantiere per il nuovo impianto, i cui lavori dureranno 36 mesi. Come riporta il Giorno, il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiarito che "l’accordo con i privati è di realizzare l’impianto a prescindere dalle Olimpiadi. Certo, se dovessimo vedere in questo palazzetto la finale di hockey su ghiaccio Usa-Canada sarebbe tutta un’altra storia". L’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha aggiunto: "Per i lavori del nuovo palasport saremo in anticipo di qualche anno rispetto alla scadenza olimpica. Il nuovo im-pianto è una necessità per la città. Milano ha una grande fame di eventi, musicali e sportivi, in strutture sopra i 10mila posti di capienza. Il Forum di Assago, da solo, non è più sufficiente". E se dovessero arrivare le Olimpiadi, potrebbe prendere corpo anche l'idea di recuperare il Palasharp.