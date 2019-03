Olimpiadi 2026: prime visite Cio, si parte con Svezia poi l'Italia

Prima la Svezia, poi l'Italia. Entra nel vivo la lunga corsa che portera' al voto davanti alla Sessione del Cio di Losanna del 24 giugno per l'assegnazione dei Giochi olimpici e Paralimpici del 2026.

Da una parte il Paese delle Tre Corone con la capitale Stoccolma assieme al centro turistico e sciistico di Aare che tenta di aggiudicarsi le prime Olimpiadi della neve e del ghiaccio della storia, dall'altra l'Italia con la coppia d'attacco Milano-Cortina d'Ampezzo e con il Trentino e l'Alto Adige a completare una candidatura completamente alpina per osare quella che sarebbe la terza volta dei Giochi invernali dopo Cortina '56 e Torino 2006.

La Commissione di Valutazione nominata dal Comitato Olimpico Internazionale inizia oggi il suo tour in Svezia. Il gruppo di lavoro formato da otto persone presieduto dal romeno Octavian Morariu, membro CIO, visionera' lo stato e la funzionalita' degli impianti esistenti, le possibili dislocazioni delle venus di servizio e quelle destinate ai progetti futuri. Primo tappa Aare, quindi mercoledi' Stoccolma, giovedi' visita al Riksskidstadion di Falun, capitale di sci nordico e salto, e conclusione sabato sempre nella capitale svedese Il viaggio della Commissione di Valutazione del CIO sara', invece, in Italia dal primo al 6 aprile. La tappa d'apertura sara' il primo aprile al Palazzo Grandi Stazioni a Venezia dove interverranno Morariu, il direttore CIO per le candidature olimpiche, Christophe Dubi, il presidente del Coni e membro CIO Giovanni Malago', ed il governatore veneto Luca Zaia. Martedi' 2 visita ai siti di Cortina, poi al centro del biathlon di Anterselva e nel pomeriggio alla pista di pattinaggio velocita' di Baselga di Pine'. In serata spazio alla visita ai trampolini di Predazzo e al centro dello sci nordico di Tesero. Il 3 il gruppo si spostera' a Livigno, il 4 e 5 tocchera' a Milano e sabato 6 ci sara' la conferenza stampa finale alla sala Alessi a Palazzo Marino.