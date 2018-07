Olimpiadi 2026, Sala: "I tre motivi per cui Milano è meglio di Torino"

Olimpiadi 2026, perchè Milano dovrebbe avere più chance di Torino? A dare tre buoni motivi è stato il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, che ne ha parlato prima della Giunta e del Consiglio del Coni sulla candidatura italiana ai Giochi invernali svoltisi ieri. "Ha più senso avere Milano come candidata perché Torino ha avuto le Olimpiadi invernali recentemente". E poi: "Bisogna garantire al Cio che nel post-Olimpiadi quello che si realizza si deve conservare. Torino ha avuto un grande beneficio come città dai Giochi nel 2006 ma non ha conservato tutto come aveva promesso". Quindi: "Quello che conta è non arrivare con spaccature, con città candidate in cui qualcuno crea dei distinguo. Anche da questo punto di vista la Appendino ha la vita più difficile della mia perché i distinguo, a Torino, ci sono. E questo potrebbe contare".

Il Coni, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha nel frattempo varato una Commissione per valutare il dossier italiano. Tra i punti qualificanti, anche la necessità di avere l'adesione "piena e incondizionata del Consiglio comunale delle città" e "l’acquisizione del supporto politico da parte delle Regioni e/o province coinvolte". Ulteriori elementi che vedrebbero Milano favorita. Termine ultimo per la decisione, il 10 settembre.