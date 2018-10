Olimpiadi 2026, Sala-Zaia-Fontana: "Bella candidatura, possiamo vincere"

Olimpiadi 2026, Sala: "Siamo signora candidatura, possiamo vincere"

"Oggi passiamo dalla fase delle parole a quella del lavoro che è più nelle nostre corde. Bisogna operare per consegnare al Cio l'11 gennaio il miglior dossier possibile. Penso che questa possa diventare una signora candidatura. Siamo uniti e motivati a vincere e credo che le possibilità siano molto alte". Lo dice il sindaco di Milano, Beppe Sala, in una conferenza stampa congiunta a Venezia con il primo cittadino di Cortina, Gianpietro Ghedina, ed i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia sulla candidatura italiani ai Giochi Olimpici Invernali del 2026. "Le garanzie non sono un grandissimo problema anche se nessuno di noi accetta con tanta tranquillità il fatto che il governo non metta fondi", ha poi aggiunto Sala.

Olimpiadi 2026, Zaia: "Ci siamo, abbiamo un bel dossier". Fontana: "Avventura che valeva la pena essere percorsa"

"E' una partita a scacchi. Noi abbiamo un bel dossier. Ci siamo e per noi è fondamentale entrare nella short list per fare in modo che questa avventura possa partire". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, mentre Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha dichiarato: "E' un'avventura che valeva la pena essere percorsa. Ci metteremo tutte le forze a disposizione. Mettiamo insieme delle eccellenze uniche. C'è un clima di grande coesione".