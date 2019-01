Olimpiadi 2026: Salvini e Fontana lanciano candidatura con video

Salvini e Fontana lanciano la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 con un video

Un video di 50 secondi, girato dalla terrazza di Palazzo Lombardia, in cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il governatore leghista della Lombardia, Attilio Fontana, 'lanciano' il dossier di candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

"In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, in bocca al lupo all'Italia perche' sarebbe e sara' un'opportunita' straordinaria", ha esordito Salvini. "Ce l'abbiamo messa e ce la metteremo tutta. Forza Lombardia, forza Veneto e l'Italia ce la fara' anche questa volta", ha aggiunto il ministro.

Dal canto suo Fontana ha invece sottolineato: "11 gennaio, la nostra candidatura e' stata ufficialmente depositata e il dossier presentato al Cio. Adesso siamo siamo veramente pronti per partire. Io credo che la speranza presto si tramutera' in una certezza perche' il nostro dossier e la nostra offerta sono le migliori. I lombardi diventeranno ancora una volta protagnisti, insomma 'ghe sem'"