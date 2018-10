Olimpiadi 2026: Stoccolma potrebbe ritirare la candidatura

Milano - Olimpiadi 2026, buone notizie per l'accoppiata Milano-Cortina: Stoccolma potrebbe infatti abbandonare molto presto la corsa alla candidatura per organizzare i Giochi olimpici e Paralimpici invernali. Gli altri candidati sono l'Italia con Milano e Cortina d'Ampezzo ed il Canada con Calgary. La notizia trapela dalla Svezia a seguito della decisione del consiglio comunale di Stoccolma, composto da una coalizione di centrodestra ed ambientalisti, di non richiedere alcun finanziamento ai contribuenti per l'organizzazione dei Giochi. Anche Calgary potrebbe ritirarsi: il 13 novembre e' in programma un referendum sulla decisione se proseguire o abbandonare la corsa all'organizzazione delle Olimpiadi.

Giorgetti: "Lombardia e Veneto hanno le condizioni economiche necessarie"

"Abbiamo chiesto un ingresso sobrio, valuteremo la sobrieta'. Lombardia e Veneto hanno le condizioni finanziarie ed economiche per appoggiare questo progetto, poi vedremo. Noi appoggiamo Cortina e Milano". Lo ha detto in giornata Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da Trento parlando della candidatura italiana ai Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026 con Milano e Cortina d'Ampezzo. "Lo sport, il calcio in particolare deve cambiare registro. Noi finanziamo lo sport in Italia con 420 milioni di Euro", ha aggiunto Giorgetti.

A "chi si lamenta del governo italiano", il ministro dello Sport Giancarlo Giorgetti ricorda che "siamo messi meglio del Governo svedese": "Il percorso che avevamo immaginato sta seguendo esattamente le tappe positivamente risolte, adesso il vero problema per il comitato organizzatore e' costituirsi senza spese faraoniche e con le spese ridotte all'osso perche' questo e' il principio - ha detto Giorgetti -. Noi appoggiamo Milano e Cortina".