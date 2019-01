Olimpiadi 2026: Trentino, mozione per inserire 'Dolomiti' nella candidatura

Olimpiadi 2026: Trentino, mozione per inserire 'Dolomiti' in candidatura

Parte dal Trentino la mozione per inserire la parola "Dolomiti" nella candidatura italiana "Milano Cortina" per i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026. A proporla e' il consigliere provinciale dell'Upt, Pietro De Godenz, in passato presidente dei comitati organizzatore di importanti manifestazioni internazionali di sci nordico in Val di Fiemme.

Secondo De Godenz la candidatura italiana, opposta a quella svedese di Stoccolma/Aare, accanto alla candidatura "Milano Cortina" sarebbe opportuno fare un riferimento alle Dolomiti nelle quali l'Unesco ha individuato un patrimonio naturale dell'umanita' anche perche' le gare si svolgeranno non solo in Lombardia e il Veneto, ma anche in Trentino Alto Adige.

De Godenz sollecita l'esecutivo della Provincia autonoma di Trento ad attivarsi "nella figura del Presidente (Fugatti, ndr) e tramite l'assessorato competente riprendendo un confronto nel merito con i presidenti di Veneto, Lombardia e Alto Adige, affinche' la dicitura possa cambiare ovviamente sia in fase di candidatura che eventualmente in seguito ad assegnazione da "Olimpiadi Milano Cortina 2026" a "Olimpiadi Milano Cortina Dolomiti 2026".