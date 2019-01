Olimpiadi a Milano, Sala: "Governo non partecipa a costi. Studio a Bocconi"

Riunione a Palazzo Chigi sulla candidatura di Milano e Cortina per le olimpiadi invernali 2026. La decisione sara' presa dal Cio a giugno e Milano e Cortina dovranno battere la concorrenza di Stoccolma e Are. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti, il Presidente del Veneto Zaia, il sindaco di Milano Beppe Sala e il Presidente del Coni Malago'. Il Governo - riferisce Sala - ha escluso di poter partecipare ai costi delle olimpiadi. "Se gli enti locali - dice il sindaco di Milano - si prendono tutta la responsabilita' dei costi, devono essere coinvolti nei benefici". Dall'incontro e' emersa la volonta' di non sottovalutare la candidatura di Stoccolma e Are. Del Cio fanno parte gli italiani Mario Pescante e Franco Carraro.

Sala, al termine dell'incontro di oggi ha anche detto: "E' stata presa la decisione comune di affidare a una universita' una valutazione di tutti gli impatti in termini di costi e benefici delle Olimpiadi. Nel caso di Expo era stato fatto fare alla Bocconi e devo dire che valutazioni che sembravano ottimistiche, la realta' ha dimostrato che erano molto realistiche. Questi grandi eventi possono essere un volano. Io ho offerto la possibilita' che venga affidata alla Bocconi per facilita', ma se c'e' qualche altra universita', al limite la Bocconi passera' il modello econometrico".

E' andata benissimo, un clima positivo, sereno, disteso. Si sono decise molte cose e tra queste il fatto che il governo dara' mandato ad una realta' per un piano economico finanziario per comprendere tutti quelli che sono i vantaggi diretti e indiretti di tale candidatura". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti davanti a Palazzo Chigi dove si e' tenuto un incontro per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026, alla presenza del sottosegretario Giorgetti, della Regione Lombardia e dei sindaci dei comuni coinvolti. "Questa strada la facciamo assieme al governo, che non ci ha mai abbandonato - ha continuato - sul fronte delle garanzie per ora ci sono solo le Regioni pero' e' pur vero che sono certo che uno studio approfondito potra' riuscire anche a dimostrare che ci saranno dei vantaggi e ci sara' anche un extra gettito fiscale da un evento del genere".