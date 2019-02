Olimpiadi e Atp tennis: Milano e Torino, destini nuovamente legati

Grandi eventi sportivi: tornano a incrociarsi i destini di Torino e Milano. Il capoluogo piemontese è candidato per ospitare le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2025. E il governatore del Veneto Luca Zaia, spalleggiato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana , coglie l'occasione per legare l'opportunità alla candidatura di Milano e Cortina per i Giochi olimpici invernale del 2026. In che modo? "Mi sembra - argomenta Zaia - una grande opportunità non solo per Torino,ma per tutto il Paese. Leggo che manca una fidejussione di 62 milioni e che, giustamente,il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha confermato la volontà del Governo di dare una mano. È la giusta occasione per fare un ragionamento generale sui grandi eventi sportivi. Una volta definito il pacchetto complessivo, basato su due eventi planetari come l’Atp e le Olimpiadi invernali, i finanziamenti si possono reperire con modalità da definirsi concordemente. Atp di tennis e Olimpiadi invernali sarebbero un punto d’incontro elevato di una strategia per comunicare forza sul piano internazionale fugando ogni dubbio, che ancora purtroppo rimane sullo sfondo".

Prospettive tuttavia non valutate positivamente dal Cinque Stelle Simone Valente, sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento: "Ogni evento - è il suo commento riportato dal quotidiano Il Giorno - va considerato singolarmente e si deve valutare costi e benefici senza mercanteggiare.È inopportuno, la politica non deve fare questo". Un riferimento che è parso alludere a questioni aperte come Diciotti e Tav.