Olimpiadi, Baldan in risalita. Avanti la corsa per la presidenza

Altro che decisione, è ancora buio pesto sui nomi per il numero uno della Fondazione Olimpiadi 2026. La short list è stata individuata, e vede Alberto Baldan, Tom Mockridge e Vincenzo Novari in lizza per la poltrona più alta. Tuttavia non si è ancora trovato l'accordo, tanto che settimana prossima le varie parti interessate si ritroveranno per dipanare la questione. Vari sono i mal di pancia. Il primo è che sui nomi non si è mantenuto il riserbo, e in tempo record sono stati diffusi i nomi sui quali invece si sarebbe dovuto riflettere a luci spente. Blindando peraltro così di fatto la terna proposta dai cacciatori di teste Spencer and Stuart. Ad oggi in pole position rimane Vincenzo Novari, anche se Palazzo Marino parrebbe guardare con interesse anche ad Alberto Baldan. Baldan era l'uomo che Giovanni Gorno Tempini aveva scelto per la presidenza di Fiera Spa, ma che aveva fatto un passo indietro dopo che era fallita la designazione di Corrado Colli (a causa di un altolà del Tribunale), rimanendo quindi semplice consigliere. Più difficile a nomina di Tom Mockridge, dal curriculum pesantissimo ma che ha scarsa confidenza con l'italiano e dunque si pone al terzo posto del podio, almeno fra i rumors. Ad ogni modo la partita è aperta, e tutti sono a caccia di sponsor per agguantare il posto al sole.

fabio.massa@affaritaliani.it