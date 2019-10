Olimpiadi, Baldan sarà il top manager. Inside di Affari

Dopo Rinascente e Grandi Stazioni Retail, dopo aver sfiorato - rinunciandovi - la presidenza di Fiera Spa, Alberto Baldan sarà - salvo colpi di scena dell'ultimo minuto - il nuovo top manager della Fondazione Olimpiadi 2026. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Baldan ha incassato l'appoggio del binomio Giovanni Malagò - Beppe Sala, che gli garantirà dunque di essere l'uomo che porterà avanti la fase iniziale dell'organismo preposto alla realizzazione delle Olimpiadi invernali. Malagò, invece, si accomoderà sulla poltrona di presidente, che gli spetta in quanto numero uno del Coni. L'accordo tra Malagò e Sala partorisce così un top manager chiamato a una sfida assai complicata, considerata la difficoltà per un Paese come l'Italia di portare avanti i grandi eventi senza incorrere in inchieste, scandali (veri o presunti) e polemiche continue. La prossima settimana si svolgeranno le interviste ai tre candidati (gli altri due sono Mockridge e Novari) ma il vincitore in pectore pare proprio essere lui.

