Olimpiadi, Consiglio Lombardia: sì a medaglie fatte con materiali di riciclo

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione che chiede di realizzare le medaglie olimpiche per Milano-Cortina 2026 attraverso il riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici, sensibilizzando la comunita' sociale e civile ad essere piu' attenta all'ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti. Il documento presentato dal Movimento cinque stelle (primo firmatario Massimo De Rosa) ricorda che questo progetto e' gia' stato realizzato per le prossime Olimpiadi di Tokyo, dove in due anni sono state recuperate quasi 80 mila tonnellate di scarti (vecchie macchine fotografiche, telefonini, laptop e altri dispositivi) dalla cui demolizione sono stati ottenuti i metalli per creare le medaglie. "Il progetto - ha detto De Rosa - offrirebbe ai cittadini l'opportunita' di svolgere un ruolo attivo nella preparazione dei giochi contribuendo a promuovere un'economia piu' green". Da parte sua il sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi Antonio Rossi ha confermato che e' tra gli obiettivi della Regione supportare questa iniziativa.