Olimpiadi, Fontana: "Entusiasmo e freschezza: nostro modello da imitare"

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana , il giorno dopo l'assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici invernali 2026, e' intervenuto da Losanna, via telefono, agli Stati Generali della Ricerca e Innovazione organizzati a Palazzo Lombardia. Il suo entusiasmo e' ancora alle stelle: "Abbiamo dimostrato come Lombardia e Veneto abbiano saputo fare sistema e che con questa modalita' di lavoro si puo' ottenere qualunque risultato". "Insieme al Veneto, al Comune di Milano, a Cortina d'Ampezzo, alla Valtellina e al Trentino - ha proseguito Fontana - abbiamo saputo dare dimostrazione di fare rete e mi auguro che questo modello possa essere utile anche ad altre realta' per fare rete e fare in modo che questo sistema possa essere copiato. Un sistema fondato sulla concretezza, sulla collaborazione sul bene pubblico nel vero senso del termine, non a parole ma nei fatti". "Abbiamo vinto - ha continuato il governatore della Lombardia - perche' abbiamo saputo mostrare un mondo diverso: invece dei soliti paludamenti tipici, espressione di burocrazia e gerontocrazia, abbiamo presentato come testimonial le nostre campionesse, ragazze giovani fresche, sincere che hanno saputo creare e suscitare entusiasmo e lo hanno trasmesso anche ai membri del Cio che poi dovevano votare". "Noi dobbiamo guardare in quella direzione - ha concluso il presidente Fontana - portando freschezza, entusiasmo e concretezza nel modo di lavorare per prepararci a questo grande appuntamento con le Olimpiadi".