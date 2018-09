Olimpiadi 2026, Fontana: "Milano e Cortina avanti sul modello Expo"

Olimpiadi, Fontana: Milano e Cortina avanti, modello Expo

Lo ha dichiarato già pochi minuti dopo l'annuncio di "morte" della candidatura delle tre città per le Olimpiadi: "Andiamo avanti con Milano e Cortina". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha abbracciato subito il nuovo assetto del progetto olimpico. "La Lombardia non ha mai cambiato idea sulla candidatura olimpica: noi eravamo pronti ad andare avanti anche con il 'tridente'", afferma Fontana in un'intervista al Corriere della Sera.

"Ma poi è successo che a un certo punto Torino si è chiamata fuori. Allora sì che non abbiamo perso tempo: appena abbiamo saputo sono iniziati i contatti con Sala e Zaia e ci siamo convinti ad andare avanti comunque". Se il Governo chiede un'operazione a costo zero, "intanto - commenta il governatore leghista lombardo - non posso fare a meno di dire che trovo curioso che se eravamo in tre lo Stato metteva le garanzie e in due non le mette più. Dopodiché ricordo che sin dall'inizio eravamo convinti della necessità di coinvolgere i privati. Un territorio come quello lombardo non può non mobilitarsi attorno a un evento così importante. E' già avvenuto per l'Expo: funziona".