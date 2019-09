Olimpiadi: ipotesi Domenicali per la società che dovrà guidare l’evento

IMPRESE-LAVORO.COM Milano – Si muovono le acque attorno alla nomina dei vertici della società (dovrebbe essere una fondazione) che dovrà governare le opere per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. Il Corriere parla di Stefano Domenicali come possibile ad. Il tentativo, però, sarà fatto, con cautela, con la dovuta diplomazia, con il necessario rispetto per un uomo che è presidente e amministratore delegato della Lamborghini”, spiegano da via Solferino. “Il suo nome prende quota nella candidatura come amministratore delegato di Milano-Cortina, la società che dovrà organizzare e far decollare l’Olimpiade italiana. In questo momento Domenicali è concentratissimo nella sua attività, pensa alla Lamborghini e a nient’altro, sta ottenendo ottimi risultati, da quando l’ha presa in mano, ricevendo incarico e ruolo dal gruppo Volkswagen nel 2016”. Si vedrà se l’indiscrezione avrà gambe per camminare.