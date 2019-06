Olimpiadi, lunedì aggiornamenti in tempo reale da Losanna in Piazza Aulenti

Lunedi' 24 giugno, in occasionedell'attesa decisione del Comitato Internazionale Olimpico sull'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, la redazione di 'Lombardia Notizie', agenzia di stampa della RegioneLombardia, seguira' in tempo reale, anche attraverso i propri profili social (Facebook, Instagram, Twitter), i fatti della giornata fornendo aggiornamenti costanti da Losanna e da Milano, in piazza Gae Aulenti, punto della citta' dove sara' possibile seguire l'evolversi della situazione fino al momento dell'assegnazione.