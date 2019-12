Olimpiadi Milano, Malagò: "Candidatura per riguadagnare credibilità dopo Roma"

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Essayah: "Nord Italia Eldorado degli sport invernali"

"Il Nord Italia e' l'Eldorado degli sport invernali. Molti Mondiali e coppe del Mondo gia' si svolgono qua, e utilizzeremo queste esperienze per realizzare il piu' grande show mondiale del 2026". Lo ha affermato la finlandese Sari Essayah , presidente della Commissione di Coordinamento dei Giochi invernali 2026 Milano-Cortina, aprendo il seminario internazionale sulle Olimpiadi invernali 2026 organizzato a Milano da Cio, Coni e Comitato Paralimpico. "Gli atleti devono essere al centro delle Olimpiadi - ha detto Essayah, marciatrice di livello mondiale - sempre lo saranno. Faremo in modo che questi Giochi saranno un'esperienza unica per ciascuno di loro".

Parole che hanno "caricato" il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha commentato: "E' fantastico sentire che l'Italia e' l'Eldorado delle discipline invernali. E' qualcosa che ci deve stimolare. Abbiamo un team unico. E se c'e' una forte caratteristica del nostro team, e' una reale unita'", ha detto Malago'. "La tradizione dell'Italia nelle discipline invernali - ha proseguito - e' davvero importante per raggiungere il risultato".

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Malagò: "Dovevamo recuperare credibilità dopo la ritirata di Roma"

Malagò ha anche rievocato come si è arrivati alla candidatura: "Abbiamo capito che c'era questa pista da battere, quando nel corso di una sessione del Cio abbiamo capito che come Paese dovevamo recuperare la credibilita' dell'Italia dopo la ritirata della candidatura di Roma per Olimpiadi estive". "In pochi mesi siamo passati da un dossier per una candidatura estiva a quello per una invernale. Era difficilissimo, ma ce l'abbiamo fatta, ma questa e' la forza del nostro Paese. In altre nazioni non avremmo avuto questa forza. Ringrazio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni e l'attuale Attilio Fontana, successivamente quello della Regione Veneto, Luca Zaia, per averci dato la possibilita' di inserire per la prima volta due citta' in un'unica candidatura olimpica".