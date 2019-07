Olimpiadi 2026, Malagò: "Comitato? Nomi da condividere con enti locali"

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina: intervenendo ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radio 1 il presidente del Coni Giovanni Malagò ha dichiarato: "Comitato organizzatore? I nomi circolati per ora sono privi di certezza, l'amministratore delegato che gestirò la macchina dovrà essere condiviso dagli enti locali, sentito il Governo. Il mio sarà un ruolo istituzionale nei confronti del Cio, per loro è indispensabile avere una garanzia di continuità di chi rappresenta il mondo dello sport".

Tornando sulla scelta del comitato, Malagò ha commentato: "Sicuramente non si è improvvisato niente, è un discorso che parte molto da lontano, dalla tornata precedente con la candidatura di Roma quando già almeno il 70% dei membri del CIO erano stati contattati, anche se poi le regole sono cambiate. Poi essendo entrato io in questa famiglia, sono entrato più in confidenza, ma non c'è mai nessuna certezza perchè si vota a scrutinio segreto. La storia è piena di grandi favorite poi sconfitte nel segreto dell'urna penso a Madrid o Parigi in passato, la stessa Chicago nonostante l'appoggio di Obama"

E sul budget proposto nel dossier di candidatura: "Per un anno e mezzo il CIO non voleva credere al budget della nostra candidatura, irrisorio rispetto al passato. Ma in virtù della famosa 'Agenda-2020' che ha cambiato tutto, abbiamo potuto allargare il territorio e non dover fare delle opere nello stesso posto. Per questo abbiamo puntato su una candidatura, vincente, innovativa e coraggiosa, che poteva essere anche bocciata, con il 93% degli impianti che già esistono e non sono di serie B ma di altissimo livello dove ad esempio si fanno già i campionati del Mondo".

Al Cio "interessa poco se sara' il vecchio stadio di San Siro o un San Siro ristrutturato" a ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Cosi' il presidente del Coni Giovanni Malago' ai microfoni di Radio anch'io sport, ricordando che nel progetto del comitato promotore e' stata proposta la sede di San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi. Per Malago' "e' un partita tutta da giocare" e c'e' anche abbastanza tempo ancora davanti Il presidente del Coni ha poi sottolineato che "in tutto il mondo, gli impianti vengono abbattuti e ricostruiti. Se noi in virtu' della storia di San Siro riteniamo di lavorare sul vecchio impianto, vuol dire che faremo cosi'".

Il ministro di Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato un "tavolo tecnico con la Regione Lombardia e l'Anas". "Milano-Cortina e' una cosa recente - ha spiegato - ho preso con il presidente Fontana un impegno di trovarci, mi ha dato un elenco di opere, faremo una valutazione attraverso la mia direzione e creeremo un tavolo tecnico Mit-Anas-Regione Lombardia per farci trovare pronti con tutte le infrastrutture all'avanguardia e in sicurezza".