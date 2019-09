Olimpiadi Milano-Cortina, M5S: "Comitato perchè siano mafia free"

Un Comitato di esperti per prevenire le infiltrazioni mafiose in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A chiederlo, con una mozione che sarà discussa nel Consiglio regionale della Lombardia di domani martedì 1 ottobre, Monica Forte, Presidente della Commissione regionale Antimafia e consigliere regionale del M5S Lombardia.

“I grandi eventi”, spiega Forte, “sono come il miele per le mafie, il crimine organizzato è radicato al nord e di certo cercherà di presidiare pezzi della partita olimpica. Deve essere fermato all’ingresso, facendo tesoro di positive esperienze analoghe.

Per Expo, ad esempio, il Comune di Milano aveva istituito un Comitato di esperti a supporto del Sindaco per lo studio e la promozione di attività di contrasto alle infiltrazioni mafiose. Allo stesso modo per le Olimpiadi invernali serve collaborazione istituzionale a tutti i livelli ed è necessario agire d’anticipo e individuare, fin da ora, le strutture di difesa, analisi e contrasto delle infiltrazioni”.

Per la consigliera del Movimento 5 Stelle: “C’è moltissimo lavoro da fare a partire dal monitoraggio di tutte le fasi dei lavori pubblici, insieme alle attività organizzative, dalla logistica, alle forniture, fino ai servizi correlati quali ricezione e simili. I giochi invernali, come ogni grande evento, devono anche essere l’occasione per sostenere e diffondere le politiche di promozione della legalità.

Il comitato deve coinvolgere, con funzione consultive e di supporto al Presidente della Giunta, le associazioni che attivamente operano nel settore e gli operatori economici. Serve poi un luogo di coordinamento tra Regione e le strutture preposte al controllo, Prefetture, forze dell’ordine e così via.

L’obiettivo è quello di realizzare giochi olimpici invernali totalmente trasparenti e mafia free, assicurandoci che ogni risorsa stanziata sia usata al 100% per i giochi e che nessuna di questa venga sottratta da poteri devianti”.