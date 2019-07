Olimpiadi Milano-Cortina, Zaia: "Tempesta con il Cio? No, li stupiremo"

Al via a Roma l'incontro tra il presidente del Coni, Giovanni Malago', il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina ed il governatore del Veneto Luca Zaia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che giunge all'indomani del monito del numero uno del Coni al Senato sui rischi che corre l'Italia anche sui Giochi invernali appena assegnati dal Cio a causa del ddl che prevede deleghe al governo in materia di sport.

Ha commentato all'ingresso della riunione Zaia: "Rischio tempesta con il Cio? Ma quale tempesta, abbiamo le Olimpiadi e adesso costruiamo il percorso, ben venga la riunione di oggi e sappiamo che ce ne saranno anche altre. Bach ha scelto bene, garantisco che sara' una grande Olimpiade. Il Cio un posto bello cosi' non lo trovera' mai piu', li stupiremo con effetti speciali: stiamo gia' lavorando". Al centro della discussione anche i nomi per la futura governance. "Gente bisognosa di poltrone o elefanti della politica no. Serve gente che abbia una visione industriale e uno standing internazionale: vogliamo essere piu' precisi degli orologi svizzeri", ha sottolineato il Governatore.