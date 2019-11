Olimpiadi: Sala, 'Governo prepari velocemente testo legge'

''Dobbiamo comunicare rapidamente al Cio che la legge olimpica seguirà quello che è scritto nel dossier di candidatura. I trasferimenti dal Cio a noi non verranno tassati affinché tutte le risorse arrivino direttamente e dovremo comunicare formalmente il nome dell'amministratore delegato. A questo punto è un tema del governo che dovrà preparare velocemente il testo''. Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro tenutosi a Roma con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha portato alla scelta di Vincenzo Novari come Ceo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

''Erano tutti ottimi candidati forse in po' meno Mockridge per la conoscenza non perfetta dell'italiano, perché era grande candidato anche lui. Alla fine siamo arrivati alla conclusione, è difficile dire che uno ha prevalso decisamente sugli altri la cosa certa è che ci siamo trovati tutti convinti e la votazione e arrivata all'unanimità", ha aggiunto il sindaco di Milano Sala.

"I fondi per le Olimpiadi? Io sono convinto che il governo ci deve essere su questa partita. Ad oggi chi ha messo i soldi e le garanzie sono le due Regioni. Ci aspettiamo che il Governo sia attore protagonista in questa partita, perché la partita delle Olimpiadi non può essere un problema degli enti territoriali, ma deve essere una sfida assolutamente anche del Governo", ha detto il Governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo l'incontro sfociato nella designazione di Vincenzo Novari come Ceo. "Le infrastrutture? Noi le abbiamo molte, sportive e non", ha aggiunto Zaia. "Fondazione oltre a Novari? Saranno tutti rappresentati. Saranno i giusti rappresentanti delle mondo sportivo e delle realtà territoriali".