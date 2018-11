Olimpiadi, Sala a Tokyo: "Milano-Cortina sogno concreto". Presentato il logo

Olimpiadi, Sala: "Provarci, sempre"

"Provarci, sempre". il sindaco di Milano Giuseppe Sala , lo scrive su Facebook, pubblicando il logo della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali. Lo fa da Tokyo dove questa mattina ha partecipato alla presentazione all'assemblea generale dell'Anoc.

Olimpiadi, Malagò a Tokyo: "Milano-Cortina sogno che può essere realtà"

La candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026 "e' un sogno che puo' diventare realta'". Lo ha detto Giovanni Malago' presentando la candidatura italiana alla 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si e' tenuta a Tokyo. "La candidatura Milano-Cortina e' una scommessa che parte dai territori. Da due delle piu' ricche e operose regioni, la Lombardia e il Veneto" ha aggiunto Malago' indicando che in sala erano presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della regione Veneto Luca Zaia. "Questa candidatura ha il pieno supporto di tutti, atleti, allenatori" ha continuato sottolineando l'impegno del governo italiano nel sostenere la candidatura e i servizi.

"La parola chiave del successo del nostro progetto e' 'insieme' perche' uniamo privato e pubblico, tradizione e innovazione, l'efficienza della grande metropoli e il fascino delle montagne. E' un grande lavoro di squadra per un obiettivo comune: far tornare il giochi olimpici e paraolimpici in Italia". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente del Coni, Giovanni Malago' alla 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si e' tenuta a Tokyo, per presentare la candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. "Innovazione e tradizione - ha spiegato perche' noi mettiamo insieme la capitale finanziaria dell'Italia, Milano, con quella che li ha gia' organizzati per prima, Cortina". Ci sara' un grande lavoro di squadra e tutti sono "pronti a investire per far diventare questo sogno realta'"

Il logo di Milano-Cortina 2026 (dalla pagina facebook di Cronisti in Comune)



Sala: "Obiettivo zero consumo di suolo"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha illustrato "il sogno e il progetto molto concreto che sta dietro alla candidatura" di Milano-Cortina alle Olimpiadi del 2026, durante la 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, in corso a Tokyo. Sostenibilita' e rispetto per l'ambiente sono state alcune delle parole chiave usate dal sindaco. "Milano sta crescendo cosi' come la regione alpina, ma siamo ben consapevoli dell'importanza della sostenibilita'". Tanto che, aggiunge, "l'obiettivo e' zero consumo di suolo e di neutralizzare, di compensare completamente le emissioni di anidride carbonica". Questo sara' possibile "massimizzando l'uso dell'esistente" poiche', circa il "92% delle infrastrutture necessarie sono gia' esistenti o saranno di natura temporanea".

"L'83% dei milanesi è favorevole alle Olimpiadi"

Sala ha sottolineato l'entusiasmo dei cittadini di Milano e di Cortina per la possibilita' di ospitare le olimpiadi. E ha fornito un dato: "l'83% dei cittadini di Milano sono favorevoli a ospitare le olimpiadi". A sottolineare l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilita' anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha parlato subito dopo Sala, di un "perfetto equilibrio tra ambiente e sviluppo" di un concetto innovativo di Giochi che non prevede, anche grazie ai Mondiali di sci alpino che Cortina organizzera' nel 2021, la costruzione di impianti e infrastrutture destinati a essere abbandonati. "Cortina, la regina delle Dolomiti" ha saputo coniugare "ambiente e sviluppo". "Questa candidatura - ha sottolineato infine Zaia - arriva dalla gente, c'e' una grande comunita' che desidera queste Olimpiadi. Non sono un problema ma una grande opportunita', in cui crediamo molto".

La silhouette del Duomo di Milano che diventa una montagna, al centro una pista, e ai lati degli alberi stilizzati con i colori della nostra bandiera. E' il logo di Milano-Cortina 2026, presentato in un video da Malago' a Tokyo.