Oltre 1500 milanesi scelgono i centri balneari per i primi bagni di stagione

Complice il primo week end davvero estivo, in città sono state più di 1500 le persone che hanno approfittato del bel tempo per tuffarsi nelle piscine dei centri balneari di Milanosport, Lido e Argelati. Fino alle 16.30 di domenica in tutto sono stati registrati n° 1516 accessi. In particolare all'Argelati, centro situato in zona Navigli, l'affluenza è stata di 688 utenti, mentre il Lido, storico impianto in zona piazzale Lotto, è stato scelto da 828 persone.