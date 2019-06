Oltre 20.000 persone in Piazza Duomo per la Filarmonica diretta da Chailly

Oltre 20.000 persone hanno assistito ieri sera al Concerto per Milano della Filarmonica della Scala realizzato con il sostegno del Main Partner UniCredit, Allianz e Esselunga. Lunghi applausi per l'orchestra e Riccardo Chailly, che hanno salutato il pubblico con Danzón n. 2 del messicano Arturo Márquez dopo aver eseguito la Sinfonia n. 9 in mi min. “dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák e un tributo a Nino Rota, nel quarantesimo della scomparsa, con la Suite del balletto La Strada, dal film omonimo di Federico Fellini, Risatine Maliziose e Galopp, brani estratti dalla colonna sonora del film Prova d’orchestra (1979). Sui maxi schermi in Piazza Duomo, e in diretta su Rai5, il pubblico ha rivisto anche le immagini della riduzione televisiva del balletto La Strada, interpretato da Carla Fracci alla Scala nel 1967, insieme ad estratti dal film Prova d’Orchestra di Fellini.Il Concerto è stato trasmesso in diretta da Rai5 e su Raiplay, in Europa da Arte e ancora in Grecia, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, e in differita in Corea, in Nord Africa e Medio Oriente (paesi Mena), Giappone e Cina. È possibile rivederlo sul portale Raiplay.